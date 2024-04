José María Giménez explota de bronca tras burlas en redes sociales

José María Giménez, futbolista del Atlético de Madrid y reconocido por su fuerte carácter, fue protagonista de un picante cruce a la salida del entrenamiento del equipo de Diego Simeone cuándo se estaba sacándo foto con algunos fanáticos pero otras personas intentaron bromear con sus redes sociales .

El defensor uruguayo explotó de la bronca porque algunos presentes, que le pidieron retratar el momento, se pusieron un filtro y les expresó que por culpa de esas actitudes muchos futbolistas no quieren parar con sus autos cuándo se acumula tanta gente. 'No sé si son fans de verdad, por gente como ustedes, que vienen hacerse de tontos, la gente no se para, los jugadores no se paran.

José María Giménez Atlético De Madrid Enfado Burlas Redes Sociales

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



minutounocom / 🏆 7. in AR

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

José Andrés Soto y una novela que echa luz sobre la Mar del Plata desconocidaJosé Andrés Soto en Modo Fontevecchia - 4/4

Fuente: perfilcom - 🏆 10. / 67 Leer más »

Denuncian que no se están respetando los aumentos establecidos en el impuesto inmobiliario ruralLuis María Giménez - Conflicto por el impuesto inmobiliario rural

Fuente: perfilcom - 🏆 10. / 67 Leer más »

El sentido mensaje de Giménez Rojas tras su lesiónEl jugador de Independiente escribió en sus redes y dejó palabras emotivas. Mirá.

Fuente: DiarioOle - 🏆 11. / 63 Leer más »

Malas noticias en Independiente: la gravísima lesión de Matías Giménez RojasEl delantero se lesionó en el entrenamiento y podría perderse lo que resta de la temporada. El Rojo tiene la enfermería llena.

Fuente: minutounocom - 🏆 7. / 71 Leer más »

Independiente pierde a Giménez Rojas por varios mesesEl sanjuanino sufrió una rotura de ligamentos en plena práctica del equipo de Carlos Tevez, que el viernes juega contra Laferrere por Copa Argentina.

Fuente: pagina12 - 🏆 4. / 92 Leer más »

El Chaco Giménez apuntó contra Nicolás Sánchez por filtrar lo que sucedió entre Messi y OrtizEl ex futbolista criticó el accionar del ayudante de campo de Rayados por 'ventilar' detalles de una discusión.

Fuente: DiarioOle - 🏆 11. / 63 Leer más »