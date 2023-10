José Luis Gioja: “El compromiso es reconstruir el peronismo de San Juan y recuperar la provincia”

“Tenemos que remarla. Lamentablemente perdimos la provincia. Fue más por errores nuestros que por mérito del adversario. Pasó. El compromiso es reconstruir el peronismo de San Juan ycon una transformación importante y participación popular”, señaló., pero igualmente denunció fraude y pidió abrir las urnas nuevamente.

Allí las cosas no fueron positivas para LLA, que pasó de cosechar dos senadores, por haber conseguido la mayoría de los votos, a tener uno solo, por salir en segundo lugar.En este contexto, Gioja señaló: “Es una satisfacción poder decir esto porque aumentamos un senador más.Suscribite

Esperaba la prescripción después de 23 años prófugo, y el fiscal dictaminó en contra

El escrutinio definitivo dio vuelta el resultado en San Juan y el PJ suma senadores. El recuento provisorio en San Juan le había asignado dos bancas a La Libertad Avanza y una a UxP. Pero el conteo final arrojó una diferencia de 1246 votos a favor del frente peronista y consagró al actual gobernador, Jorge Uñac, y a la camporista María Celeste Giménez como senadores. Bruno Olivera ocupará la banca 'libertaria'.