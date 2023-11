Jorge Macri evitó pronunciarse sobre si respaldará a Milei en el balotaje

El electo jefe de Gobierno porteño se diferenció de su primo y ex presidente Mauricio Macri, en la alianza que promovió con LLA, y no tomó una postura clara en relación a los comicios del 19 de noviembre."No voy a ser la excusa ni la razón para que se rompa JxC", aseguró.

, señaló Jorge Macri durante el 13ª foro Abeceb, realizado en el Faena Art Center de la ciudad de Buenos Aires. De esa manera, el tres veces intendente de Vicente López se distanció del respaldo que dieron a Milei el exmandatario Mauricio Macri, la excandidata presidencial Patricia Bullrich y una parte del sector más duro del PRO.

"Tenemos que ser un límite si Massa es presidente, y una orientación y también un límite si Milei es presidente",También remarcó que"es imprescindible" que Juntos por el Cambio"sostenga la unidad", porque es"una fuerza política que no ha ganado la elección nacional pero sí muchas elecciones este año". headtopics.com

"Es importante que no nos dividamos. Diez gobernaciones, muchas intendencias, una gran cantidad de diputados y senadores. Son la reserva y la garantía del país que queremos y del que no queremos ser", destacó.

Así, Jorge Macri reiteró la postura tomada por los gobernadores de JxC, quienes hace unos días priorizaron"la unidad" de la coalición y desestimaron dar un apoyo explícito tanto a Milei como al postulante de Unión por la Patria (UxP), porque"no es momento de determinar quien será el próximo presidente". headtopics.com

Macri presiona a Jorge Macri y Diego Santilli, pero estos marcan la canchaEl expresidente quiere que respalden a Javier Milei como buena parte del PRO. El excandidato a gobernador bonaerense lo haría a fines de esta semana, pero el jefe de Gobierno porteño electo esperaría al cierre de campaña. Las consecuencias que afrontan. Leer más ⮕

Las pruebas de fidelidad de Macri con MileiMardones: Las pruebas de fidelidad de Macri con Milei - 01-11 Leer más ⮕

Jaime Durán Barba destruyó a Macri y Milei: 'El cambio es una palabra vacía'El exasesor político de Juntos por el Cambio se despachó contra el expresidente y su estrategia electoral de cara al balotaje. Leer más ⮕

Grabois dijo que Milei traicionó a sus seguidores al aliarse con MacriEl líder del Frente Patria Grande señaló que, el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) cometió este acto desleal porque representa al jefe principal de la patria contratista . Leer más ⮕

Daniel Angelici se distanció de Macri y dijo que no votará a MileiEl ex presidente de Boca se diferenció del ex jefe de Estado, quien lo apoyó en su llegada al Xeneize, y afirmó que no acompañará al candidato de La Libertad Avanza en el balotaje. Leer más ⮕

El radical Arduh se alineó a Macri y a Bullrich y dijo que votará por MileiEl dirigente, que será funcionario del gobernador Martín Llaryora, anunció su apoyo al libertario. “Encarna la idea de fondo por la que siempre se trabajó con el expresidente Mauricio Macri”, dijo. Leer más ⮕