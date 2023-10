Jorge Dorio: 'No me arrepiento de nada de 678, porque no fue un programa provocador'

27/10/2023 11:43:00 / Fuente: perfilcom

El periodista, actor y escritor participó del Ciclo de Entrevistas organizado por estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación. Los medios militantes y la política. Por qué duda de que Massa es peronista. Y el apoyo de Milei entre los jóvenes.