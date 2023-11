Jesús María 2024: Bien Argentino, el show de Ángel Carabajal, estará en la apertura y en el cierre oficial del Festival

El staff del espectáculo sigue recorriendo la Argentina, pisando nuevos escenarios y volviendo a algunos donde ya han triunfado en ediciones anteriores.Espacio Mónaco de Villa Carlos PazEn la villa cordobesa, donde fueron furor años anteriores, figuras como Cristian Sancho, Celeste Muriega, Julián Burgos, Mariquena del Prado, Andrés Teruel, entre otros, van a estar formando parte del elenco principal que estará fijo en esa ciudad.

Estreno de la obra de teatro Bien Argentino en Carlos Paz. Adabel Guerrero, Ángel Carabajal, Fernando Bertona y Marcelo Iripino. (La Voz) Por otra parte, el elenco de Marcelo Iripino, Zaul Showman, Josefina Musso, Juan Pesci y Ángel Carabajal, entre otros, estarán recorriendo muchísimos festivales de la Argentina.En la 58° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, Bien Argentino dirá presente un año más. Esta vez, con la particularidad de que tendrán a cargo la apertura oficial del Festival (el 5 de enero) y el cierre oficial del evento (el 14 de enero).

Facundo Toro, Marcelo Iripino, Zaul Showman, Lu Irigoyen, el dúo Aruma, Victoria Alfonsina, Juan Pesci,Marcelo Iripino junto a Ángel Carabajal, el creador del espectáculo. “Eso tirará la música en vivo donde vamos a tener el despliegue de un cuadro bien patriota con más de 1000 artistas en el campo de la doma, con diferentes tipo de destrezas, con la participación de algunos elementos del campo que este año queremos sumar como la incorporación del tractor dentro de la apertura con escenarios móviles, con la participación de diferentes agrupaciones gauchas a caballo”, agregó, y detalló: “También con esta nueva...

