Jean Pierre Noher habló del conflicto en Medio Oriente en C5N: 'Hamas no representa en nada al pueblo palestino'

El renombrado actor franco-argentino, Jean Pierre Noher, expresó su opinión acerca del conflicto entre el grupo islamista Hamas e Israel, subrayando la importancia de no pasar por alto un hecho tan cruel y cobarde. Durante su participación en el programa Right Now en C5N, conducido por Julieta Camaño, el actor, conocido por su papel como el expresidente Fernando de la Rúa en la serie Diciembre 2001, compartió su perspectiva. https://graph.facebook.com/v8.

Asimismo, resaltó la necesidad de no ignorar un acto tan brutal y cobarde, y señaló la diferencia entre el pueblo israelí y sus líderes. 'Israel es Netanyahu', afirmó Noher. JEAN PIERRE NOHER en RIGHT NOW: ' 'ISRAEL NO ES NETANYAHU'. El actor mostró empatía hacia las víctimas en ambos lados del conflicto en Oriente Medio y subrayó su solidaridad con las víctimas civiles.

Francisco volvió a pedir por el cese del fuego en Medio OrienteContinuamos rezando por Ucrania y por la grave situación en Palestina e Israel y por las otras regiones en guerra , dijo el pontífice este domingo al rezar el Ángelus desde el Vaticano. Leer más ⮕

Ucrania y Oriente Medio: Europa, atrapada entre dos guerras y ante un complejo laberinto políticoLa Unión Europea sigue apoyando a Kiev desde la invasión rusa de 2022. Divisiones sobre la postura en relación a Israel y la ayuda a la Franja de Gaza. Leer más ⮕

Guerra en Medio Oriente: inquieta a Europa el aumento de los incidentes contra la comunidad judíaLas expresiones discriminatorias se multiplican en distintos países desde la ofensiva de Hamas y la respuesta armada israelí Leer más ⮕

Francisco volvió a pedir por el “cese del fuego” en Medio Oriente“Continuamos rezando por Ucrania y por la grave situación en Palestina e Israel y por las otras regiones en guerra”, dijo el pontífice este domingo al rezar el Ángelus desde el Vaticano. Leer más ⮕

El sentimiento de Los Pumas: “Nos vamos con las manos vacías”Así lo graficó el medio scrum Tomás Cubelli luego de la derrota ante Inglaterra. Leer más ⮕

Terror real en Halloween: dos muertos y 18 heridos por un tiroteo en medio de los festejos en Estados UnidosLa balacera fue cuando los bares estaban cerrando en un barrio de la ciudad de Tampa, en el estado de Florida.Se investiga si se enfrentaron dos grupos que se presumen de pandillas. Un hombre se entregó a la policía. Leer más ⮕