Javier Milei y un vuelco moderado: 'A mí no me enoja nada, estoy como Walt Disney, no me caliento más”

29/10/2023 22:32:00 / Fuente: clarincom

El candidato presidencial de La Libertad Avanza presentó un tono cauto y más tranquilo en una entrevista televisiva, tras las repercusiones de la anterior.Sin embargo, no ahorró duras críticas contra Sergio Massa y Raúl Alfonsín.