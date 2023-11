Como reconocen los propios las formas de Javier Milei en ese encontronazo de 2018 es verdad no fueron las mejores. Sin embargo el enojo del contrincante de turno surtió efecto: “Armá un partido político y presentate a elecciones' lo provocó el actual diputado provincial Daniel Lipovetsky. Lo pedís lo tenés: Milei presidente.Puede decirse que Milei desarrolló su panelismo convulso con la misma eficacia que Yanina Latorre. Momento bisagra: Intratables mediados de mayo de 2018 por América.

El video puede verse en Youtube bajo el título “Javier Milei totalmente sacado contra un diputado del PRO Intratables 15/05/18”.Algunos dicen que este contenido ya tiene categoría de 'legendario' y marca un hito en la vida de Milei. Gente que irónicamente le agradece a Lipovetsky (Juntos por el Cambio) autor de la fallida Ley de Alquileres haberle abierto los ojos al economista para que se involucrara en política.'Estimados les dejo el programa entero de Intratables de este último marte





