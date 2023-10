Javier Milei: para Ricardo Alfonsín el libertario es un “peligro” y hace un pedido contundente a la UCR

, representa “un peligro para la democracia” y pidió al radicalismo no mantenerse neutral y expresarse a favor de la postulación de Sergio Massa, de Unión por la Patria (UxP), de cara al

“El señor Milei, y lamento tener que personalizar, representa un peligro para la calidad de la democracia argentina. Alguien que le dice a su adversario político rata, gusano, parásito, excremento humano, no puede sino representar un peligro”, aseveró Alfonsín en declaraciones a radio Provincia.

Alfonsín consideró que “si alguien a quien consideran fascista, tal como lo llamaron dirigentes importantes, y un peligro para la democracia, no tengo ninguna duda de que no hay que ser neutral”. En esa línea, pidió al radicalismo adoptar una posición “más jugada y no ser neutral” y añadió: “Ya lo dije en la primera vuelta, que había que votar a Massa, y además estaba Patricia Bullrich, que era lo mismo porque iban a arreglar” con Milei. headtopics.com

“El partido (por la UCR) no le puede decir a los votantes a quién tienen que votar y entiendo que los ciudadanos tomen la decisión con mayor autonomía, pero no podemos mantenernos neutrales si decimos que una de las opciones es fascista y un peligro para la democracia”, advirtió.

Por último, el hijo del expresidente Raúl Alfonsín, el primer mandatario de la democracia tras los años de dictadura cívico militar que fueron desde 1976 hasta 1983, sostuvo que “a los argentinos nos costó mucho la democracia y nos enorgullecemos los radicales de haber terminado con el ciclo de interrupciones institucionales en 1983, como para permitir ahora que venga cualquier infeliz a poner en riesgo la estabilidad democrática y nosotros nos mantengamos... headtopics.com

Leer más:

LAVOZcomar »

Las 10 claves de la posición de Rodríguez Larreta de cara el balotajeHoracio Rodríguez Larreta sobre Javier Milei Leer más ⮕

Milei se mostró con Patricia Bullrich por primera vez y valoró su apoyo: 'Fue un acto de grandeza'Javier Milei y Patricia Bullrich en TN Leer más ⮕

Barrionuevo habló luego de 'abandonar' a Milei y criticó a BullrichBarrionuevo dio sus razones sobre el abandono a Javier Milei. Leer más ⮕

Reina sobre la alianza Bullrich - Milei: “El eje de la campaña es una propuesta anti kirchnerista”Eduardo Reina sobre la alianza de Patricia Bullrich y Javier Milei Leer más ⮕

Milei afirmó que JxC no lo 'condicionó' y habló de la salida de BarrionuevoJavier Milei: \'Mientras miran a la señorita por internet, yo estoy en medio de sus sábanas” Leer más ⮕

¿Cómo quedó dividido Juntos por el Cambio tras el acuerdo con Javier Milei?Patricia Bullrich asegura que la mayoría de los dirigentes del PRO se alinearán con el libertario. La UCR insiste en que Mauricio Macri está rompiendo la unidad y Miguel Ángel Pichetto se sumó al grupo de los neutrales. Leer más ⮕