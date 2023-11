Javier Milei es el nuevo Presidente de Argentina

Hace tan solo unas horas se oficializó la victoria de Javier Milei como el nuevo Presidente de la República Argentina. El líder de la Libertad Avanza superó a Sergio Massa de Unión por la Patria y, a partir del 10 de diciembre comenzará a gobernar el país. Tal es así que, tras su triunfo, varias personalidades del mundo del espectáculo se expresaron en las redes sociales. Tanto a favor como en contra de Javier Milei, los famosos brindaron distintas palabras sobre el nuevo Presidente.

Conoce quiénes hablaron hasta el momento y qué fue lo que dijeron. Los comentarios sobre la victoria de Javier Milei: Moria Casán: A pesar de que no habló sobre sus votaciones, la One dejó muy en claro el hecho de estar a favor de Sergio Massa. Sin embargo, tras escucharlo en el búnker, Moria no se expresó ni a favor ni en contra de Javier Milei. De hecho, terminó su velada muy feliz tomando tragos. 'Hola gente, ¿Cómo va? Nos vinimos del búnker después de escuchar al gran Sergio Massa... Entonces nos vinimos a tomar unos traguitos', dijo durante un vide





