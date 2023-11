Javier Milei encabeza la ceremonia de Havdalah y recompone su relación con el Papa Francisco

Seguí, minuto a minuto, las últimas noticias sobre Javier Milei, presidente electoquien este sábado por la noche encabezó la Havdalah, una tradicional ceremonia de separación del Shabat con el resto de los días de la semana. "Celebro a este hermoso país, Argentina, y pido a Dios que proteja a la Nación Argentina para que vuelva a ser lo que fue antes.

Estoy seguro de que con la ayuda de Diosy, con el pueblo de la Argentina, lo lograrás", expresó Pinto Shilta en inglés al recibir a Milei, quien en un dificultoso inglés le agradeció:"Thank you, thank you, rabbin".La historia secreta de cómo Javier Milei recompuso su relación con el Papa Francisco tras los duros cruces (Foto: Reuters





todonoticias » / 🏆 2. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Karina Milei, la hermana y estratega del presidente electo Javier MileiKarina Milei es la hermana y estratega del presidente electo Javier Milei, quien la considera la figura central del armado político que lo llevó al poder. Conoce más sobre su papel en esta nueva propuesta política.

Fuente: iProfesional - 🏆 1. / 97 Leer más »

Tras tildarlo de maligno, Javier Milei sostuvo que recibiría 'con todos los honores' al papa FranciscoAdemás, disparó contra Lula da Silva, a quien consideró un 'comunista corrupto' en medio de la entrevista que le concedió al periodista peruano Jaime Bayly.

Fuente: minutounocom - 🏆 7. / 71 Leer más »

Maslatón dijo que lo echaron de C5N por presión de MileiCarlos Maslatón reveló que lo echaron de C5N por presión de Javier Milei

Fuente: perfilcom - 🏆 10. / 67 Leer más »

'Yo soy sólo un divulgador, ella es el Mesías': las referencias de Milei a su hermana KarinaJavier Milei dijo que él es sólo un 'divulgador' y que su hermana es 'el Mesías'.

Fuente: perfilcom - 🏆 10. / 67 Leer más »

Javier Milei recordó el arrebato de su hermana Karina que lo obligó a cambiar su look: “Me tiró todos los trajes”Yuyito González se deshizo en elogios al estar en compañía de Javier Milei

Fuente: LANACION - 🏆 12. / 63 Leer más »

Tres especialistas analizaron los gestos de Javier Milei durante la entrevista con Esteban TrebucqJavier Milei en la entrevista con Esteban Trebucq

Fuente: perfilcom - 🏆 10. / 67 Leer más »