Javier Milei da definiciones sobre el rumbo de la economía

En su primer discurso como Presidente electo y al día siguiente por radio Javier Milei dio tres definiciones para marcar el nuevo rumbo de la economía. Dijo que no hay lugar para el gradualismo pero admitió que doblegar la inflación llevará de 18 a 24 meses y que el cepo cambiario seguirá hasta que se resuelva el problema de las Leliqs (letras de liquidez que se consideran deuda del Banco Central).

Fue a partir de esas señales y de otras que estuvieron ausentes como que forma adoptaría el camino a la dolarización del que hablaba Miley en la campaña que los analistas intentan intuir por dónde vendrá el 'shock' cómo será el esquema cambiario y cuál el instrumento que resulte efectivo para bajar la inflación. Y en base a esas discusiones surgieron seis claves. A saber:1) ¿Por qué no se designó aún al futuro ministro de Economía?. Hubo una oferta para el ex ministro Luis 'Toto' Caputo pero dijo que no por motivos personales. Sin embargo tuvo un zoom junto con el designado Jefe de Gabinete Nicolás Posse con el FM





