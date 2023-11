Javier Milei bajó su perfil y el macrismo tomó un protagonismo en la campaña que ahora incomoda a los libertarios

El coro anárquico de libertarios que hablaban con libre albedrío también se terminó: ahora los únicos “voceros oficiales” de La Libertad Avanza (LLA) son, además del candidato presidencial, el referente de las relaciones políticas del espacio, Guillermo Francos; la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada electa (y virtual “canciller”) Diana Mondino.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CRONISTACOM: Fuerte carta de legisladores de LLA en contra del acuerdo Macri-MileiLos nuevos congresistas electos redactaron una carta titulada 'en defensa de las ideas y del proyecto libertario', en la que repudiaron aquel pacto, pero reafirmaron su pertenencia a la alianza libertaria

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

PAGINA12: Macri vuelve a marcarle la cancha a Javier MileiDurante el Foro de Negocios ABECEB, el expresidente realizó una exposición que, con tono de advertencia, señaló que los 'locos' que enfrentan 'al populismo' deben 'dejar de hacer lo políticamente correcto' y llevar adelante medidas que recorten el Estado 'aunque le joda a la gente'.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

IPROFESIONAL: Mauricio Macri: 'Javier Milei es lo nuevo, no robó y no mintió'El expresidente salió a escena para apuntalar la candidatura del líder de La libertad Avanza rumbo al balotaje y justificar su elección

Fuente: iProfesional | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: La estrategia de JAVIER MILEI tras el acuerdo con Mauricio MacriTras el pacto, en el entorno del candidato libertario esperan que el expresidente baje su exposición. Cuál es la estrategia de Massa para intentar incomodar a su rival rumbo al balotaje.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

PERFILCOM: Las pruebas de fidelidad de Macri con MileiMardones: Las pruebas de fidelidad de Macri con Milei - 01-11

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

CLARINCOM: Crisis en La Libertad Avanza: comunicado, portazos y desmentidas tras el acuerdo Macri-MileiUn documento con firmas de senadores y diputados que electos que se alejan del espacio despertó ebullición interna.Algunos ya salieron a desmentir haber firmado el texto.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕