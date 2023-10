“Janice” y la madre de Chandler en Friends despidieron a Matthew Perry

En su cuenta de X (antes Twitter), la actriz Morgan Fairchild, quien hizo de madre de Chandler en la serie, recordó con tristeza a su “hijo”, a quien además conocía desde niño por haber trabajado con su padre, John Bennett Perry, en series como“Estoy con el corazón roto por la muerte de ‘mi hijo’. La pérdida de un un actor joven tan brillante es un shock. Le envío mi amor y condolencias a sus amigos y familia, especialmente su padre”, escribió.

I’m heartbroken about the untimely death of my “son”, Matthew Perry. The loss of such a brilliant young actor is a shock. I’m sending love & condolences to his friends & family, especially his dad, John Bennett Perry, who I worked with on Flamingo Road & Falcon Crest.

“Nunca olvidaré nuestros juegos en el colegio, y sé que gente en todo el mundo nunca olvidará la alegría que él les trajo. Gracias por las risas, Matthew”, dijo Trudeau. Matthew Perry’s passing is shocking and saddening. I’ll never forget the schoolyard games we used to play, and I know people around the world are never going to forget the joy he brought them. Thanks for all the laughs, Matthew. You were loved – and you will be missed. headtopics.com

