Itai Hagman: 'Massa tomó dos propuestas de Grabois'

El diputado nacional de UxP aseguró que "desde lo social se podrían resolver muchas más cosas que desde la política partidaria". El referente de Patria Grande y diputado nacional, afirmó que "la búsqueda de construcción desde lo social" puede convertirse en políticas públicas.

¿Qué sistema económico puede solucionar la urbanización de los barrios populares y la integración del 50% de los trabajadores argentinos que no tienen un empleador?, sin la figura de este es muy difícil.

Yo conocí a Juan Grabois recomendado por uno de los vicejefes de gabinete de Macri. Podríamos decir que ese fue el mérito de Juan, el "caballo de Troya" que logró, en el gobierno menos pensado, tener una avance significativo…donde están asentados los barrios populares en Argentina. El registro se empezó a implementar durante el gobierno de Macri y con el Frente de Todos se empezaron a financiar las obras.

En el caso de Juan, él dedicó toda su vida a esto. En mi caso, yo vengo de una clase baja menos acomodada, pero desde lo social se podrían resolver muchas más cosas que desde la política partidaria. Hoy somos parte de la política partidaria también, pero esa búsqueda de construcción desde lo social fue muy constante y en un momento hizo un salto para construirse en políticas públicas.

En el caso de los barrios populares, todo el diseño y la planificación fue llevada al Estado por parte de una experiencia que se hizo fuera de este. No se hubiera podido hacer el censo si no hubieran existido las organizaciones sociales, una persona que sabe hablar el lenguaje de la política, de la élite y de los barrios populares.

