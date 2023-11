Israel explicó el bombardeo contra el campo de refugiados y negó haber usado fósforo blanco en Gaza

Pese a ser potencia militar en la región, para Israel no es una tarea fácil, en especial por las características del enemigo que se mezcla con la población local. Más considerando que Gaza es uno de los lugares con mayor densidad poblacional del mundo, donde 2,4 millones de personas (casi la mitad de ellas niños) viven en condiciones paupérrimas bajo el bloqueo israelí-egipcio que rige desde 2006 y que desde hace 26 días es total.

el más grande de Gaza. Las imágenes del escenario de destrucción total posterior al ataque recorrieron el mundo y alertaron a líderes y organizaciones internacionales, pese al corte total de internet y comunicaciones.La explicación del bombardeo al campo de refugiados

Ellos aún estaban allí. Y no estaba claro la extensión de los túneles de esa zona del oeste de Jabalia", En tanto, el ministerio de Sanidad de Gaza, bajo el mando de Hamas, denunció este miércoles un nuevo ataque contra el campo de refugiados. Fue el mismo día en que 76 heridos graves y 335 personas con pasaportes extranjeros fueron evacuados de Gaza hacia Egipto a través del paso de Rafah, tras una mediación de Qatar y Estados Unidos.

"Este no es un conflicto con el pueblo palestino sino con el terrorismo palestino, con los terroristas de Hamas", indicó el vocero del ejército israelí."Si Israel desmantela Hamas vamos a estar mejor.

