Israel eleva su número de número de secuestrados por Hamas a 239 personas

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, durante una conferencia con funcionarios del gobierno y de la Knesset (Ministerio de Defensa de Israel)Lo que pasó en Voz y voto: con Luis Juez, Marcos Carasso, dirigentes del PRO y la alianza con MileiDurante una conferencia con funcionarios del gobierno israelí y de la Knesset, confirmaron este domingo el aumento de secuestrados y.

La última cifra de secuestrados facilitada por Israel era de 230, según notificó el Ejército durante este sábado. “Continuamos con los esfuerzos para recopilar información y actualizarla. El número de desaparecidos sigue bajando y ahora es de 14, cuyo paradero se desconoce de momento”, agregó Hagari.

“Hamas terrorists operate inside and under civilian buildings, precisely because they know the IDF distinguishes between terrorists and civilians.”—RAdm. Daniel HagariPor su parte, Yoav Gallant, el ministro de Defensa israelí, advirtió que se trata de una estrategia militar para presionar al gobierno israelí, donde los terroristas realizan “juegos psicológicos” con los rehenes, con el objetivo de realizar un “intercambio”. headtopics.com

“Las historias publicadas por Hamas forman parte de sus juegos psicológicos . Hamas está utilizando cínicamente a nuestros seres queridos: comprenden el dolor y la presión”, dijo Gallant a los familiares de algunos de los 239 rehenes en poder de Hamas en la Franja de Gaza, según un comunicado del Ministerio de Defensa, difundido por ‘The Times of Israel’ desde su oficina. Agregó que “si no hay presión militar sobre Hamás no habrá ningún avance”.

Este sábado, Yahya Sinwar, lider de Hamas en Gaza, declaró que está dispuesto a un intercambio “inmediato” de prisioneros con Israel, y que la campaña militar tiene como objetivo liberar a los rehenes. headtopics.com

Gaza está sin comunicaciones, mientras Israel informa de 'buenos progresos' ante HamasGaza quedó prácticamente aislada del mundo exterior. Las agencias de ayuda han afirmado que se está produciendo una catástrofe humanitaria en Gaza, cuyos 2,3 millones de habitantes están sometidos a un bloqueo total por parte de Israel. Leer más ⮕

ISRAEL amplía su ofensiva terrestre contra HAMAS en Gaza y ESCALA LA TENSIÓNSe trata de un objetivo clave en el conflicto bélico que mantienen desde hace más de 20 días el país de Medio Oriente y el grupo terrorista. Leer más ⮕

Los beduinos árabes: las víctimas ocultas de Israel que también fueron brutalmente atacados por HamasAl menos 17 personas murieron en los ataques del 7 de octubre, y muchas más de la empobrecida comunidad han perdido desde entonces sus medios de subsistencia en las granjas judías que fueron saqueadas Leer más ⮕

La guerra: Estados Unidos pidió a Israel que distinga entre Hamas y los civiles de GazaLo aseguró el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Este domingo, Joe Biden conversó con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Leer más ⮕

Israel mató a dos comandantes de Hamas durante bombardeos a la Franja de GazaSe trata de Asem Abu Rakaba, jefe de la unidad de despliegue aéreo, y Ratib Abu Tzahiban, a cargo del grupo naval. Estas muertes se suman a las de al menos otros cuatro altos mandos del grupo terrorista. Leer más ⮕

El Vaticano e Irán dialogaron para buscar soluciones al conflicto Israel-HamasEl canciller del Vaticano, Paul Gallagher, habló por teléfono con su par de Irán, Hossein Amir-Abdollahian y expresó la seria preocupación de la Santa Sede por lo que está sucediendo en Israel y Palestina . Leer más ⮕