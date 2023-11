Israel ataca nuevamente el campo de refugiados de Jabalia en Gaza

, en el marco de la campaña de bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza, en represalia por el ataque terrorista de Hamas el pasado 7 de octubre que mató a 1.400 personas, produjo 5.000 heridos y tomó más de 230 rehenes.Las autoridades de Gaza señalaron en un comunicado que el nuevo ataque contra el campamento de Jabalia, el más grande del territorio,después de que aviones de combate israelíes lanzaran toneladas de explosivos.

."Siete rehenes murieron ayer en la masacre israelí en el campo de refugiados de Jabalia, tres de ellos con pasaporte extranjero", detalló el grupo en un comunicado. El portavoz del ala militar de Hamas, Abu Obeida, informó la semana pasada que desde que empezó la guerra, el pasado 7 de octubre, unos 50 rehenes murieron como consecuencia de los bombardeos.

El Ejército de Israel informó en una serie de comunicados que 16 de sus soldados murieron en las últimas horas en combates con Hamas en la Franja de Gaza, a la vez que confirmó quedesde los ataques del grupo islamista hace tres semanas.

La frontera entre Líbano e Israel registra su momento más tenso desde 2006, cuando tropas israelíes y la milicia chií libanesa Hezbollah libraron una guerra de 34 días.

en respuesta a la ofensiva de israelí contra la Franja de Gaza.

El ataque del martes por parte de los hutíes del Yemen llevó este miércoles a Israel a desplegar buques lanzamisiles en el mar Rojo, abriendo

PERFILCOM: Israel bombardea campo de refugiados en Gaza: atacó 11.000 objetivos de HamasIsrael bombardea campo de refugiados en Gaza: atacó 11.000 objetivos desde el inicio de la guerra (editado)

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

LANACION: Cancillería condenó el bombardeo de Israel al campo de refugiados en GazaAunque reivindicó el derecho de ese país a ejercer su “legítima defensa”, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que “nada justifica la violación del Derecho Internacional Humanitario y la obligación de proteger a la población civil en los conflictos...

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

PAGINA12: Cómo fue el bombardeo de Israel al mayor campo de refugiados en GazaEl Ejército isrelí descargó bombas contra Jabalia, el mayor de los ocho campos de refugiados de la Franja de Gaza. La cúpula militar confesó que el bombardeo apuntó contra Ibrahim Biari, uno de los comandantes del ataque terrorista de Hamas.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Argentina condenó el ataque de Israel a Gaza por la 'situación humanitaria'A casi un mes del ataque de Hamás al sur de Israel, Cancillería argentina advirtió que 'nada justifica la violación del derecho internacional humanitario'.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

PAGINA12: Argentina condenó el ataque de Israel a un campamento de refugiados en Gaza'Nada justifica la violación del derecho internacional humanitario', indicó el gobierno nacional en un comunicado.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: La Daia repudió el comunicado de Cancillería por los ataques de Israel en Franja de GazaAseguraron que “es momento de diferenciarse de las posiciones pusilánimes de algunos países de la región”. Lo que se sabe.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕