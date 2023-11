Isabel Di Tella, para la historia: la alegría del día para una Argentina que necesita más medallas

“No lo puedo creer. Es un sueño cumplido. En particular este año me puse el objetivo de hacer un buen papel acá”, dice emocionada la espadista de 30 años que venció 15-9 a la peruana María Luisa Doig Calderón en la final.La delegación argentina es un gran equipo y nunca antes, como en estos Juegos Panamericanos, la palabra equipo cobra semejante relevancia.

El desafío para Los Gladiadores, en cambio, es más complicado. El handball también entrega la clasificación a París a su campeón y Brasil, el local Chile y Estados Unidos no les harán el camino fácil a los dirigidos por Guillermo Milano, que defienden en Santiago el oro panamericano.

En la rama masculina de vóley Argentina lideró el podio panamericano en los últimos dos Juegos. Los dirigidos ahora por Martín López marchan invictos en Santiago con un equipo alternativo (como fue el de 2019, por caso) pero esta vez con dos referentes de su formación más fuerte: Facundo Conte y Bruno Lima.

La ex-Leona marplatense siguió recorriendo escenarios deportivos donde había chances de medalla y hasta fue distinguida por la organización durante el segundo partido de Las Leonas en Santiago 2023. También cambió la expectativa de cosecha, a la luz de los resultados. Del “vamos por una cantidad similar de medallas que en Lima 2019, aunque no necesariamente del mismo color”, que el jefe de misión argentina Carlos Ferrea dijo en el inicio de los Juegos, se pasó al “es muy difícil mantenerse”.

