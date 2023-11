Interrogan a Donald Trump Jr. en juicio por fraude contra la Organización Trump

Ambos son vicepresidentes ejecutivos de la Organización Trump, un conglomerado de empresas que gestionan rascacielos residenciales y de oficinas, hoteles de lujo y campos de golf en todo el mundo. "Deje a mis hijos en paz, Engoron. Usted es una vergüenza para la profesión judicial", escribió la pasada noche Donald TrumpEl exmandatario republicano también calificó al juez de"loco, totalmente desequilibrado y peligroso" y lo acusó de"hacer el trabajo sucio al Partido Demócrata" para impedirle volver a la Casa Blanca. Y a James la calificó de"corrupta".

, convocadas para el 5 de noviembre de 2024, a las que espera concurrir para volver a la presidencia de Estados Unidos. Su hija, Ivanka, que dejó la Organización Trump en 2017 para incorporarse a la Casa Blanca como asesora del 45º presidente, no está implicada

Donald Jr y Eric Trump asumieron la conducción de la Organización Trump cuando su padre llegó a la Casa Blanca. Pero según Michiel McCarty, director del banco de inversiones M.M. Dillon & Co, que subió al estrado el miércoles como perito, los bancos prestamistas, como el Deutsche Bank, podrían haber fijado tipos de interés más altos si hubieran tenido una imagen menos halagüeña de la situación financiera de Donald Trump.

Trump, que es favorito en las encuestas para las primarias republicanas, suele presenciar las audiencias y utiliza los pasillos del tribunal para hacer declaraciones a la prensa, anque la que se presenta como víctima de una maquinación judicial

