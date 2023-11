Internacional vs. América-MG en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Internacional vs. América-MG correspondiente a la fecha 31 de Brasileirão. Podrá ser visto a partir de las 19:00hs. en el estadio José Pinheiro Borda, en Porto Alegre el miércoles 1 de noviembre.

Árbitro para Internacional vs. América-MGHora de Internacional vs. América-MG

Internacional vs. América-MG en vivo: cómo verlo, horario y TVInternacional y América-MG se enfrentarán por Brasileirão el miércoles 1 de noviembre. El partido se jugará a las 19:00hs.

