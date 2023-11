Intendente de Ushuaia no ha sido citado para prestar testimonio en la muerte del senador Matías Rodríguez

Declararon todos menos él. A un mes de la muerte del senador nacional de La Cámpora Matías Rodríguez cada uno de los que lo vieron en sus últimas horas contaron ya sea ante la Justicia o la Policía detalles sobre qué sucedió ese día. Excepto él.

El intendente de Ushuaia Walter Vuoto que se agarró a trompadas con Rodríguez esa madrugada es la única persona que tuvo contacto con él y aún no fue citado para prestar testimonio en la causa que investiga la muerte del senador que el jueves 18 de octubre apareció sin vida en su casa con un arma sobre sus piernas y un disparo en su cabeza en lo que la Justicia descarta se trató de un suicidio.La autopsia del cuerpo de Rodríguez confirmó que la causa de muerte fue el disparo de un arma Glock 9mm que él mismo manipuló es decir que no intervino un tercero pero además arrojó que su cuerpo tenía hematomas de pies a cabeza producto de su pelea con Vuoto al que la Justicia no citó siquiera por una formalidad al considerar que su testimonio no podría aportar algún dato sensible al expedient





