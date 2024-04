Instituto busca ganarle a River Plate después de más de 30 años

Juegan por la fecha 14 de la Zona A . La Gloria no tiene chances de meterse en cuartos de final , pero sí su rival.La Gloria no tiene chances de meterse en los cuartos de final . Tiene 17 puntos y está séptimo. El Millonario, por su parte, tiene 24 unidades y está tercero. Necesita sostenerse o mejorar esa posición para seguir en carrera en el certamen.Cómo me gustaría estar en Primera.

Tras un arranque de año espectacular que lo llevo incluso de a ratos a la cima del torneo, ahora los de Diego Dabove se despiden buscando un triunfo que ayude a tapar todas las preocupaciones que surgieron tras las cuatro derrotas en fila. Que son cinco si se incluye la inesperada y dolorosa caída ante Talleres de Remedios de Escalada por Copa Argentina.

Seguramente este dato no tuvo que ver con la elección del estadio para este encuentro, aunque el hecho de poder mantener este invicto es un aliciente más para los 26.000 socios gloriosos que este lunes coparán su “templo”. Por otro lado, las estadísticas de Trucco con River presentan los siguientes números: 12 victorias, cinco empates y tres derrotas. Mientras que a la Gloria lo dirigió en diez partidos, y los registros se dividen de esta forma: cinco triunfos y misma cantidad de igualdades.

Instituto River Plate Partido Fecha 14 Zona A Cuartos De Final

