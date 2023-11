Insfrán: Massa es la mejor opción para la Argentina que queremos y merecemos

"Junto a todos los intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento de la provincia ratificamos nuestro compromiso inquebrantable con la Patria, con la democracia, con el federalismo y con el bienestar de todos los formoseños y formoseñas", señaló el mandatario provincial.

Afirmó que “no existirá convivencia democrática pacífica ni igualdad de posibilidades de desarrollo en caso de que prevalezcan las ideas extremistas y destructivas de (el expresidente Mauricio) Macri y de su candidato (el postulante de La Libertad Avanza, Javier) Milei”.

