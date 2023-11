Insaurralde acusó al fiscal Mola de tener relación con Bullrich y pidió apartarlo de la causa

El escrito fue presentado ante el juez federal de Lomas de Zamora, Ernesto Kreplak, y allí se aduce que Mola tiene un vínculo con Juntos por el Cambio y más específicamente con Patricia Bullrich. El argumento se fundamenta en un hecho ocurrido durante la gestión de la ex candidata a presidenta como Ministra de Seguridad, cuando asistió a la jura de Mola como fiscal.

Es directamente una canallada, sugiere que el suscripto aportó a la prensa información que había obtenido la propia fiscalía . Y digo que es una canallada porque inmediatamente a que tomé conocimiento de esas publicaciones, como también de mi requerimiento de instrucción, le pedí al Sr. Juez que se extremaran los recaudos para mantener esas actuaciones en el marco”, sostuvo.

También agregó que fue él mismo quien, para evitar filtraciones, ordenó el secreto de sumario. En otro orden, Pinto expresó cierta"animadversión" del fiscal y agregó que uno de los motivos es que, a poco de iniciada la investigación, Mola recusó al primer juez, Federico Villena. Por aquellos días, se argumentaba que el magistrado tenía una relación con Insaurralde.

Para Insaurrlade y su defensor, la causa fue"capitalizada" por la oposición en plena campaña para la elección del próximo presidente."No tengo relación con políticos. Eventualmente, y siempre en el marco del ejercicio de mis funciones, pude haber interactuado con algún funcionario político, pero siempre dentro del mandato constitucional", fue la respuesta del fiscal. El pedido de apartamiento deberá ser resuelto por Kreplak.

