Inicio de la Competencia Internacional en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

La 38va. edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata tuvo este viernes el inicio de su Competencia Internacional con la proyección de la película nacional 'Elena sabe', de Anahí Berneri, seguida por la estadounidense 'LaRoy' de Shane Atkinson.

Por su parte, 'Lagunas', de Federico Cardone, y 'Adentro mío estoy bailando', de Leandro Koch y Paloma Schachmann, dieron el puntapié inicial de la Competencia Argentina; en tanto que 'El viento que arrasa', de Paula Hernández, fue la encargada de abrir el certamen de la sección latinoamericana. Luego de la gala de apertura de este jueves por la noche en el teatro Auditorium, que contó con la presencia del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, que hizo una fuerte defensa del cine nacional ante las amenazas de la coalición La Libertad Avanza (LLA) de cerrar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) en caso de ganar las próximas elecciones, el certamen se puso en marcha este viernes con cinco buenas propuestas

:

PAGINA12: Competencia Internacional del Festival de Cine de Mar del PlataEstán programadas LaRoy, ópera prima del realizador californiano Shane Atkinson; No voy a pedirle a nadie que me crea, tercer largometraje del mexicano Fernando Frías de la Parra; y la argentina Elena sabe, de Anahí Berneri.

PAGINA12: Cine de Georgia en el Festival de Cine de Mar del PlataLove at first sight, de Rezo Esadze,The Georgian Chronicle of the 19th Century, de Aleksandre Rekhviashvili, y Great Green Valley, de Merab Kokochashvili, demuestran la riqueza y diversidad del cine georgiano de los años 60 y 70.

AGENCIATELAM: Con la presencia de Massa, comienza el 38° Festival Internacional de Cine de Mar del PlataEstá previsto que personalidades de la industria del cine se reúnan con el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, para visibilizar la preocupación del sector ante las amenazas de miembros de La Libertad Avanza.

CLARINCOM: Comienza el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, con estrenos de grandes directores y presencias estelaresHabrá siete secciones competitivas oficiales.Directores como Martín Rejtman, Michel Gondry y Fernando Trueba presentarán sus nuevos filmes.Se extenderá hasta el 12 de noviembre.

MINUTOUNOCOM: Sergio Massa prometió más financiamiento para el cine argentino: 'Es el instrumento para defender nuestra identidad como nación'El candidato inauguró una nueva edición del Festival de Cine de Mar del Plata: 'Si hay un instrumento para defender nuestra identidad como nación es el cine argentino'

LANACION: Festival Internacional de Cine de Mar del Plata: con importantes presencias, la inauguración se vio atravesada por la políticaCon el recuerdo presente de los 40 años de democracia y críticas a Javier Milei, directores, actores y el ministro de Economía, Sergio Massa, valoraron el rol y el futuro del arte argentino

