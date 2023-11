Influencia que construye: Un adelanto sobre la Conferencia Internacional de Relaciones Públicas y Comunicación que se realizará en el país

En este sentido, luego de seis ediciones organizadas por el Consejo Profesional de Relaciones Públicas -que tiene más de sesenta años de historia y reúne a los principales profesionales del rubro-, este año, por primera vez, la entidad une fuerzas con el Círculo DirComs -que nuclea a los directores de comunicación de las principales empresas del país- para llevar a cabo la Conferencia Internacional de Relaciones Públicas y Comunicación -CIRPCOM...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CLARINCOM: La guerra con Hamas: Bolivia rompió relaciones diplomáticas con IsraelEs a raíz de lo que considera una 'agresiva y desproporcionada ofensiva militar' contra la población de la Franja de Gaza.Lo anunció el vice canciller, Freddy Mamani Machaca.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Israel a raíz de la guerra con HamasEl gobierno boliviano anunció la ruptura con Israel tras una reunión entre el presidente Luis Arce y el embajador palestino Mahmoud Elalwani.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: Bolivia rompió relaciones con Israel ante la desproporcionada ofensiva militar en la Franja de GazaEl presidente Luis Arce se había reunido previamente el lunes con embajador de Palestina, oportunidad en la que le hizo conocer el rechazo a lo que ocurre en territorio palestino.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

PAGINA12: Bolivia rompió relaciones con Israel por la 'desproporcionada ofensiva' en GazaLa ministra de la presidencia, María Nela Prada, convocó a los 'países hermanos' a 'producir una acción colectiva' para lograr la pacificación en la región y 'evitar un genocidio'.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

PERFILCOM: Bolivia rompió relaciones con Israel tras 'desproporcionada ofensiva militar' en Gaza“No podemos callar y seguir permitiendo el sufrimiento del pueblo palestino” dijo el presidente Luis Arce y continuó: “Rechazamos los crímenes de guerra”. El país había cortado previamente relaciones con Israel en 2009, durante el gobierno de Evo Morales.

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

CLARINCOM: Israel: 'La decisión del gobierno de Bolivia de romper relaciones diplomáticas es una rendición al terrorismo'Así lo dijo el vocero de la cancillería israelí, Lior Haiat, en un comunicado de prensa en Twitter.'Israel condena el apoyo de Bolivia al terrorismo y su sumisión al régimen iraní'.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕