Infecciones intrahospitalarias: lo que pasa cuando las bacterias resisten a cualquier antibiótico

Si bien las instituciones de salud son espacios a los que las personas acuden para tratar una afección y curarse, en algunos casos, sucede lo contrario. A nivel mundial,

En concreto, los individuos ingresan a un hospital por una dolencia y terminan siendo atendidos por otra. En las salas de terapia intensiva, a menudo, se habla deEl contagio entre pacientes constituye un riesgo latente, por este motivo, reducir esta posibilidad al máximo representa uno de los principales desafíos para

De acuerdo a un artículo difundido en Elsevier (reconocida empresa de análisis de información global), se calcula que Tradicionalmente, se vinculan con agentes invisibles que se propagan a partir de superficies o equipos contaminados y desencadenan, entre otras, infecciones respiratorias, quirúrgicas y urinarias. En diálogo con, define a las infecciones intrahospitalarias: “Son todas aquellas que una persona puede adquirir mientras está internada. headtopics.com

Son “multirresistentes”, es decir, por lo general su avance en el organismo no se ve afectado por los antibióticos convencionales y, por tanto, suelen provocar secuelas o directamente acelerar el fallecimiento de pacientes internados.: “Las infecciones de este tipo son un grave problema de salud pública, que tiene enormes ‘costos’ individuales para el paciente que las padece y para el sistema de salud.

un comité de control de infecciones, es decir, un grupo de médicos y enfermeros especializados que vigilen y tomen las medidas necesarias para prevenir las infeccionesAunque lo que finalmente sucede en la práctica habitualmente dista de lo que exige la legislación al respecto, el Congreso dio un paso importante en 2022, al sancionar la. headtopics.com

Dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto está este sábado 28 de octubreEn minutouno.com la cotización del dólar blue en vivo: minuto a minuto todo lo que pasa en el mercado cambiario nacional. Leer más ⮕

Dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto está este domingo 29 de octubreEn minutouno.com la cotización del dólar blue en vivo: minuto a minuto todo lo que pasa en el mercado cambiario nacional. Leer más ⮕

Multa por no votar: qué pasa si no me presento en las elecciones 2023La legislación electoral vigente prevé una sanción económica y administrativa para quienes no acudan a los comicios el próximo 19 de noviembre; qué pasa si tampoco fui a las generales del pasado 22 de octubre Leer más ⮕

La furia de L-Gante en PH contra Andy Kusnetzoff y Pía Shaw por una pregunta sobre Wanda NaraEl clima del programa de Telefé se volvió a tensar cuando el cantante no dejó pasar una situación que lo hizo enojar Leer más ⮕

La duda que amenaza la campaña de Milei: la nueva imagen de MassaA lo largo de su gestión como ministro de economía, las críticas más duras hacia Massa vinieron del kirchnerismo, que lo ve como garante del ajuste Leer más ⮕