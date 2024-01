Incremento de mosquitos y medidas de prevención en España

El incremento de mosquitos obligó a las autoridades a recordar las acciones de prevención para evitar contagios. Los expertos explican que, en estos días, el principal insecto que sobrevuela el país es el Aedes Albifasciatus, que no transmite dengue pero si la letal encefalitis equina. A descacharrar. Fumigar no basta ya que no “rompe” la cadena reproductiva del mosquito y sólo mata los adultos. Para cortar su ciclo hay que limpiar todo lo que acumule agua.

se multiplican: desde los ministerios de Salud de Nación y de varias provincias hasta una cantidad de organizaciones científicas y sociales exhortan a redoblar las medidas de precaución contra todos los ataques deEl problema se agrava porque una medida preventiva básica, el uso de repelentes, se dificulta mucho dado que por la alta demanda y la falta de controles de precios su costo se multiplicó por tres: en los pocos lugares en que se consigue (en formato aerosol de primera marca), su precio oscila entre $4000 y $500





perfilcom » / 🏆 10. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Incremento en las cuotas de las prepagas tras liberación del sector de medicina privadaLas cuotas de las prepagas podrían sufrir incrementos cercanos al 100% tras la liberación del sector de las empresas de medicina privada anunciada por el presidente Javier Milei. El anuncio forma parte de las medidas de desregulación de la economía.

Fuente: iProfesional - 🏆 1. / 97 Leer más »

Las coincidencias de las mujeres de MileiLas mujeres más importantes para el nuevo presidente de la nación escogieron estilos parecidos tanto en la forma como en la paleta de colores.

Fuente: perfilcom - 🏆 10. / 67 Leer más »

Las exportaciones de carne vacuna en Argentina superan las expectativasLas exportaciones de carne vacuna en Argentina cerrarán el año con valores superiores a los de 2022 y también por encima de los de 2019, según la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA). Sin embargo, se espera un desplome en consumo, producción y exportaciones para el año 2024.

Fuente: pagina12 - 🏆 4. / 92 Leer más »

Convocadas las sesiones extraordinarias para discutir modificaciones al impuesto a las GananciasEl Gobierno nacional convoca a sesiones extraordinarias para discutir cambios en el impuesto a las Ganancias. Se busca revertir lo aprobado en septiembre pasado y ampliar el rango de trabajadores que deben pagar el impuesto.

Fuente: telefenoticias - 🏆 9. / 68 Leer más »

El plan de las corporaciones empresarias en ArgentinaEl DNU, el proyecto de la ley ómnibus y el próximo a ser enviado al Congreso son las bases del nuevo régimen. Además de incluir las conocidas propuestas de privatizaciones, reformas laboral y previsional, apertura comercial y financiera, megadevaluación y tarifazos, el plan de las corporaciones empresarias, cuyo ejecutor es Javier Milei, avanza sobre las estructuras de la salud, la cultura, derechos de las mujeres, el Poder Judicial, el esquema electoral, la organización civil y comercial, entre otras.

Fuente: pagina12 - 🏆 4. / 92 Leer más »

Desmantelan operación de estafa alimentaria en España e ItaliaLas fuerzas del orden de España e Italia detuvieron a 11 personas que dirigían una 'operación de estafa alimentaria' que produjo más de 260.000 litros o aproximadamente 68.000 galones de aceite de oliva que se vendía como de alta calidad pero que en realidad era 'no apto para el consumo' según informaron las autoridades el lunes.

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »