Huracán vence a River 2-1 con goles de Walter Mazzanti y Franco Alfonso

Huracán le ganó 2-1 a River con goles de Walter Mazzanti - de taco - y Franco Alfonso que cumplió con la Ley del Ex y dio el golpe en el Monumental. Gonzalo Pity Martínez otro que no lo gritó había puesto el 1-1 transitorio. El Millonario y el Globo comparten la Zona A de la Copa de la Liga Profesional pero es como si jugaran torneos diferentes. Es que el equipo de Martín Demichelis aún con esta derrota se mantiene líder y ya comienza a pensar en los cuartos de final mientras que los de Diego Martínez miran la tabla anual y no logran despegar en la sufrida lucha por la permanencia.Este encuentro en la noche de Núñez fue uno de los dos que le dieron inicio a la fecha 12 del certamen local. Más temprano Gimnasia y Esgrima La Plata otros de los que pelean en la zona baja empató sin goles con Arsenal ya descendido. Se jugó un partido chato en Sarandí sin grandes emociones en el que lo más singular ocurrió antes del pitazo inicial del árbitro Andrés Carlos Gariano. ¿Qué pasó? Arrancó con una hora y 12 minutos de demora por culpa de un cortocircuito en el sistema de iluminación.Con estos resultados Huracán rompe el cuádruple empate que tenía en 42 puntos con Colón Sarmiento y Unión superó a Tigre (43) Vélez (44) y llegó a las 45 unidades. Consiguió tres puntos de oro que le dan alivio a dos fechas del final