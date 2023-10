Huracán Las Heras vs. Juventud Unida (SL) en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Huracán Las Heras vs. Juventud Unida (SL) correspondiente a la zona 2 - fecha 36 de Federal A de Argentina. Podrá ser visto a partir de las 14:00hs. en el estadio Huracán Las Heras, en Las Heras el domingo 29 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Huracán Las Heras vs. Juventud Unida (SL) en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.En qué estadio jugarán Huracán Las Heras vs. Juventud Unida (SL)

Huracán Las Heras vs. Juventud Unida (SL) disputarán el partido en el estadio Huracán Las Heras, en donde Huracán Las Heras jugará de local.Recibí las últimas noticias de Federal A ¡y más!

Huracán Las Heras vs. Juventud Unida (SL) en vivo: cómo verlo, horario y TVHuracán Las Heras y Juventud Unida (SL) se enfrentarán por Federal A de Argentina el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 14:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

Juventud Antoniana vs. Sarmiento (Resistencia) en vivo: cómo verlo, horario y TVJuventud Antoniana y Sarmiento (Resistencia) se enfrentarán por Federal A de Argentina el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 17:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

Juventud Unida vs. Centro Español en vivo: cómo verlo, horario y TVJuventud Unida y Centro Español se enfrentarán por Primera D de Argentina el sábado 28 de octubre. El partido se jugará a las 15:30hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

Juventud Unida vs. Centro Español en vivo: cómo verlo, horario y TVJuventud Unida y Centro Español se enfrentarán por Primera D de Argentina el sábado 28 de octubre. El partido se jugará a las 15:30hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

Río Tercero: protesta y acampe por las indemnizaciones de las explosiones, el 3 de noviembreEl grupo que reclama al Estado el pago de los resarcimientos acordados por daño moral planta acciones de reclamos en el 28° aniversario del atentado a la Fábrica Militar. Leer más ⮕

Caso Chocolate: 3 PALABRAS, las nuevas pistas políticas en las tarjetas del punteroTres de los plásticos de la Cámara de Diputados bonaerense que usaba Julio Rigau conducen al dirigente del Frente Renovador platense Carlos Melzi. Otras dos tienen anotados los apodos “Pelusa” y “Javi”. Incógnita en La Plata. Leer más ⮕