Hora, TV y formaciones: el líder Belgrano visita al Lanús de Zielinski

buscará ratificar su condición de líder e invicto cuando visite este lunes desde las 18.30 a Lanús por la fecha 11° de la Copa de la Liga Profesional.

Enfrente tendrá a un rival que está penúltimo en la Zona B con apenas una victoria a lo largo de las primeras diez fechas. Por otra parte lo mantendría en zona de Copa Sudamericana rumbo a 2024 y se acercaría cada vez más a la lucha por meterse en la próxima Libertadores.

Para Lanús el partido también es tomado como una final, porque pese a su mala campaña actual arrastra un buen colchón de puntos desde el torneo de la Liga Profesional. En cuanto a la formación todo indica que Guillermo Farré no hará cambios este lunes con respecto al equipo que viene de empatar con Central Córdoba. headtopics.com

Después de este encuentro, el equipo de Alberdi tendrá dos jornadas seguidas de local, el lunes 6 de noviembre a las 21 en el Gigante ante Tigre (se paga “Día del Club”), después recibirá a Unión y cerrará frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda.

“El Ruso” y “Guille” tienen incluso una larga amistad al punto tal que cuando el volante se retiró pasó al poco tiempo a formar parte del cuerpo técnico que el DT comandaba en Estudiantes de La Plata. Y sobre su decisión de tomar las riendas del Pirata como DT, Farré supo explicar: “´El Ruso’ me aconsejó en varios aspectos. Antes de agarrar, tuvimos varias conversaciones y él me explicó la responsabilidad que implica ser entrenador. Es una responsabilidad muy distinta a la ser ayudante. Cada cosa que me dijo la tomé con mucha validez”. headtopics.com

