Horóscopo de noviembre 2023: predicciones para todos los signos

Consejo del mes: desde el sábado 4 Saturno comenzará su viaje directo en Piscis un tránsito que traerá miedos que no lográs entender. Los viejos fantasmas volverán y tendrás que enfrentarlos con madurez con las herramientas que has adquirido en todo este tiempo. Comenzá una etapa de gran reflexión.Virgo: horóscopo de noviembre 2023Virgo en tu caso Saturno directo en Piscis traerá mucha seriedad a tus relaciones especialmente a las amorosas.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.