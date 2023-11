Historias Desobedientes repudió la fórmula Milei-Villarruel

Esa doctrina, repasaron,"fue instrumentada como plan sistemático de exterminio, secuestro, desaparición forzada, tortura, asesinato y robo de niños ejecutado por las fuerzas armadas con el objetivo de eliminar a todos los elementos considerados subversivos y que terminó con la desaparición forzada de 30.000 compañeros".llamamos a la toma de conciencia sobre la gravedad de estos crímenes de lesa humanidad", dice en el documento.

y que las mismas aporten al logro de una sociedad más justa, menos hipócrita y más valiente", señalalron los miembros de Historias Desobedientes. La democracia que tanta sangre, sudor y lágrimas nos costó conseguir está en riesgo

. Este 19 de noviembre debemos votar con consciencia democrática a favor de los derechos humanos y en contra de los crímenes de lesa humanidad pasados y futuros". Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.

