Hinchas de Boca hicieron caer las máscaras de oxígeno en el avión a Brasil, mientras cantaban “por la séptima”

Hinchas de Boca activaron las máscaras de oxígeno después de golpear el techo del avión en el que se trasladaban a Río de Janeiro mientras cantaban por el equipo dirigido por Jorge Almirón, que disputará la final de la Copa Libertadores ante el Fluminense este sábado a las 17 en el estadio Maracaná.

