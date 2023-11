Hijo de Julio López: “Villarruel no es solamente negacionista, es también pro dictadura

- Agencia Paco Urondo: ¿Cuál es el balance que puede realizar a diecisiete años de la segunda desaparición de su padre Julio López? - Rubén López: Nos encontramos en un nuevo aniversario de la desaparición por segunda vez de mi padre. El balance siempre es el mismo, aunque parezca que somos repetitivos. No hubo ningún tipo de avance en la causa. Entiendo, tratando de ser bien pensante que es muy difícil encontrar una punta en la investigación. Es complejo ver por donde investigar. Más allá de Etchetcolaz y su entorno.

Aquel 26 de junio de 2006 donde mi padre declara y enumera día tras día quienes habían sido los torturadores, no solo hacia él sino hacia las demás personas que estaban cerca. Algunos de los culpables fueron juzgados y encarcelados. Es muy difícil encontrar una punta para poder iniciar una investigación. Desde una mirada un tanto negativa pienso que hay alguien que evita que se investigue. En ese caso sería una hipótesis totalmente negativa. headtopics.com

Obviamente, que a diecisiete años de la desaparición de mi padre estoy convencido que la justicia no es justa en absoluto. En ese balance el saldo es muy negativo. Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006 después de haber declarado en una causa de lesa humanidad / Foto: Carlos Cermele- Hoy, a tantos años ya creemos que eligieron al testigo más débil porque no era mediático y no hablaba en ningún lado. Fue a declarar y nada más que eso. Lo veía como un deber con la justicia y con sus compañeros de lucha.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PAGINA12: Alak contra Garro: por qué Julio le ganó a JulioPobre Dardo Rocha, que murió en 1921 sin drones. La foto aérea del centro de La Plata, con su catedral y sus diagonales parisinas, le encantaría al abogado y político que la fundó en 1882. A Julio Alak, otro abogado y político, también lo deleitan las ...

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: Leopoldo Moreau: Victoria Villarruel practica la apología de la dictaduraLa candidata a vicepresidente de (Javier) Milei- atacó en un encuentro internacional de la utraderecha al (expresidente) Raul AlfonsÍn acusándolo de `haber sido abogado de las organizaciones terroristas`. Villarruel ya ni siquiera es negacionista. Lisa y llanamente práctica la apología de la dictadura , advirtió el diputado por el FdT.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: Taty Almeida acusó a Milei y Villarruel de reivindicadores de la dictaduraEl odio es más fuerte que la razón. Al ofender permanentemente a las madres lo está haciendo a la memoria de nuestros hijos y eso no lo vamos a permitir , afirmó la referente de derechos humanos.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

PAGINA12: Taty Almeida afirmó que Milei y Villarruel 'reivindican el genocidio'La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, dijo que el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y su compañera de fórmula para la vicepresidencia, Victoria Villarruel, 'reivindican el genocidio' de l...

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Libertad vs. Resistencia SC en vivo: cómo verlo, horario y TVLibertad y Resistencia SC se enfrentarán por División de Honor de Paraguay el lunes 30 de octubre. El partido se jugará a las 20:30hs. Seguilo en vivo.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

PAGINA12: Libertad de acción para votar en el balotaje'Eso no es propiciar el voto en blanco', dijo el viceintendente de La Rioja.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕