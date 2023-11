Heridos y extranjeros salen de Gaza por el paso de Rafah

El traslado fue posible a partir de un acuerdo entre Egipto, Israel y Hamas con la mediación de Qatar, en coordinación con Estados Unidos, dijo una fuente diplomática citada por la agencia de noticiasal menos 76 heridos y 335 palestinos con pasaporte extranjero y ciudadanos de otros países atravesaron la frontera, que volverá a abrir este jueves para completar la operaciónLa Organización Mundial de la Salud (OMS) felicitó la evacuación en un...

. En cuanto a los enfermos cardíacos y los diabéticos, da cuenta de 45.000 y 60.000 respectivamente. "Entre los más necesitados se encuentran miles de civiles gravemente heridos, muchos de ellos niños", recalcó la OMS.

estos días, informó por medio de un comunicado la ministra de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mai al Kaila. El centro médico cesó su funcionamiento"como resultado de los bombardeos de las fuerzas de ocupación ayer y anteayer y después de quedarse sin combustible por completo", explicó.

, en medio de unas"condiciones sanitarias catastróficas por la agresión israelí y el desplazamiento de un gran número de población". De esta forma, ascienden a 16 los hospitales que tuvieron que suspender sus actividades desde el inicio de la ofensiva militar de Israel contra la Franja, que cuenta con 35 hospitales.

