Habrá un paro general en Argentina en rechazo a las medidas económicas

Tras la movilización masiva a Tribunales, el Comité Central Confederal de la CGT confirmó que habrá un paro general en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica y la extensa Ley Ómnibus que Javier Milei envió al Congreso.El encuentro de las organizaciones obreras confederadas comenzó a las 12 en la sede sindical de Azopardo al 800 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Pasadas las 14.

30, definieron que el paro se llevará a cabo el 24 de enero y contará con una movilización de los trabajadores. El último paro general de la CGT fue en mayo de 2019.El dirigente sindical Héctor Daer habló en conferencia de prensa tras la reunión de la CGT y aseguró que el DNU de Javier Milei “es ilegal” y “atenta contra los derechos individuales de los trabajadores y trabajadoras”.“Las medidas de este gobierno atentan contra una cantidad innumerable de cuestiones que hacen a nuestro país. Atentan contra los trabajadores y los jubilados. Es ilegal e inconstitucional”, sostuv





todonoticias » / 🏆 2. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

El Banco Central de Argentina elimina el Débito Inmediato como mecanismo de fondeo de billeteras virtualesA partir del 1 de diciembre, luego de una disposición del Banco Central, se eliminará el Débito Inmediato como mecanismo de fondeo de las billeteras virtuales. Será reemplazado por el mecanismo de Transferencias Inmediatas Pull para prevenir casos de fraude.

Fuente: LAVOZcomar - 🏆 5. / 82 Leer más »

El Banco Central de Argentina toma medidas para enfrentar la crisis económicaEl Banco Central de Argentina, bajo la nueva conducción de Santiago Bausili, ha comenzado a tomar medidas para enfrentar la crisis económica del país. Se espera que un tipo de cambio más alto ayude a sumar reservas provenientes de las exportaciones y se negocie financiamiento del exterior. Los importadores tendrán menos restricciones para acceder a divisas y no habrá un desarme compulsivo de las Leliq y los pases.

Fuente: todonoticias - 🏆 2. / 96 Leer más »

Expresidente del Banco Central defiende el uso de decretos de necesidad y urgencia en ArgentinaEl expresidente del Banco Central de Argentina, Federico Sturzenegger, defendió el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del presidente, argumentando que está permitido por la Constitución y es necesario en situaciones de emergencia. Sturzenegger también mencionó que el DNU busca promover la competencia y eliminar privilegios de ciertos grupos.

Fuente: minutounocom - 🏆 7. / 71 Leer más »

El dólar tarjeta sube a $1.320 y el Banco Central anunciará una 'solución' para las LeliqsEl tipo de cambio que se aplica a las compras en dólares en el exterior o de servicios en el extranjero seguirá existiendo y mantendrá las percepciones de Ganancias y también el impuesto PAIS, aunque los impuestos bajarán y no serán del 155% de la actualidad.

Fuente: perfilcom - 🏆 10. / 67 Leer más »

Virtual feriado cambiario: sin definiciones, el Banco Central limita las operaciones del dólarLos anuncios de Luis Caputo llegarán recién el martes.Esta mañana, Miguel Ángel Pesce seguía al frente del BCRA, que suspendió la venta de dólar ahorro.Se espera el arribo de Santiago Bausili con alguno de sus funcionarios.

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »

Central eliminó a River en los penalesEl Canalla resistió en los 90' y acertó más desde los 12 pasos: el equipo de Demichelis no metió ningún penal. River hizo algo más de mérito para pasar a la final de la Copa de la Liga en los 90', pero nunca consiguió abrir el partido y Rosario Central se lo hizo pagar caro: tras el 0-0 en el tiempo regular y pasó a la definición. Se cruzará con Platense en Santiago del Estero. El equipo de Russo ganó 2-0 en la tanda de penales y se metió en la final de la Copa de la Liga, donde enfrentará a Platense. River y Rosario Central no se sacaron diferencias, empataron 0-0 y El marcador central, esta noche como lateral derecho, sacó un zapatazo de afuera que por muy poquito no se le clavó pegado a un palo al arquero Broun. se abrió hacia su perfil izquierdo y sacó un remate cruzado flojito El ex Tigre se fue con libertad hacia el arco rival, el partido sigue 0-0

Fuente: DiarioOle - 🏆 11. / 63 Leer más »