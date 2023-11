Habló la exmujer de Gonzalo Nannis tras su detención: 'Amenazó de muerte a mis hijos'

Esta semana el hermano de Mariana Nannis Gonzalo Nannis fue detenido luego de amenazar de muerte a su actual pareja. Ahora su ex Cynthia Blaquier habló en Mañanísima (El Trece lunes a viernes a las 9) y contó el calvario que vivió en el pasado.Es que antes de separarse hace 10 años Blaquier estuvo casada con Gonzalo Nannis con quien tuvo dos hijos Francesca que tiene 17 años y Filippo de 10.

“A mis hijos los amenazó de muerte los golpeaba todo lo que yo recibí hasta que dije ‘basta’ lo recibían ellos” sostuvo. Y recordó que Gonzalo dejó de verlos “después de que amenazó a Francesca de muerte cuando ella tenía 11 años”.Según relató el hermano de la mediática llamó por teléfono una noche a la una y media de la mañana diciendo que iba a prender fuego la casa en la que vivían.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TODONOTICIAS: La dramática DENUNCIA de la ex de Gonzalo Nannis por el maltrato que sufrióCynthia Blaquier habló de la liberación del hermano de Mariana Nannis y pidió que se haga justicia. “Es un golpeador y abusador”, aseguró.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: El hermano de Mariana Nannis se defendió de la acusación por violencia de género: “Ella estaba en cosas raras”Gonzalo Nannis fue liberado esta mañana tras ser detenido en la noche del domingo.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

TYCSPORTS: La FUERTE CONFESIÓN de Gonzalo Piovi en RacingEl defensor de la Academia analizó el 2023 del equipo y afirmó que Fernando Gago 'fue cuestionado por partidos puntuales'.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Leo Messi llegó al Balón de Oro con un esmoquin total black a juegoncon toda su familiaEl 10 desfiló por la alfombra roja junto a Antonela Roccuzzo y sus 3 hijos.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Video: el apoyo de la familia a Leo antes de ganar el octavo Balón de OroAntonela y los hijos le dieron un apoyo especial, con palmadas, al ingresar a la sala.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

TELEFENOTICIAS: Horror en Río Negro: asesinó a su pareja delante de sus hijosLos menores fueron a buscar la ayuda de un vecino y le dijeron que su papá había matado a su mamá.

Fuente: telefenoticias | Leer más ⮕