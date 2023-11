Golf: “Tano” Goya se juega mucho en el torneo del PGA TOUR en México

Gracias a esas victorias, Grillo y Echavarría, ambos tienen sus tarjetas aseguradas y asumen el reto de este campeonato y del FedExCup Fall de una manera más relajada. Este año el torneo cruzó el país de costa a costa para encontrar su nueva sede en El Cardonal Golf Club, el primer campo diseñado por TGR, la firma de Tiger Woods. Tomando en cuenta que esta será la primera vez que un campo suyo albergue un torneo del PGA TOUR, el propio Woods hizo una sorpresiva aparición en Los Cabos para estar en la ceremonia inaugural del torneo la tarde del martes.

“Ha sido un otoño interesante”, dijo Grillo, quien hace su cuarta presentación tras haber llegado hasta el TOUR Championship a finales de agosto. “No estoy jugando por puntos, pero ha sido divertido. Ha sido lindo no tener que preocuparme de nada y poder traer a mi familia a Cabo y solo disfrutar”.

Por el contrario el Tano Goya llega buscando un lugar, ubicado 163 en el ranking, el cordobés necesita sumar los puntos que lo meta entre los top 125 que aseguran la tarjeta completa para 2024 o los top 150 que lograrán cuando menos estatus condicional para la siguiente campaña.

Con solo tres torneos por jugar en la temporada, los otros latinos que procurarán ganar posiciones en el FedExCup Fall son el también argentino Augusto Núñez, quien llega de 176º, y el colombiano Camilo Villegas, en el casillero 223º.

