Goiás vs. RB Bragantino en vivo: cómo verlo, horario y TV

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Goiás vs. RB Bragantino en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Hora: 18:00hs.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TYCSPORTS: Bahía vs. Fluminense, por el Brasileirao: horario, formaciones y cómo ver en vivoEste martes, desde las 19 horas, Fluminense visita a Bahía por la fecha 31 del Brasileirao antes de la final de la Copa Libertadores con Boca.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Juega un muletto Fluminense en el BrasileiraoEl rival de Boca en la Libertadores va con un equipo totalmente alternativo de visitante ante Bahía. Seguilo en Olé.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Atento Boca: Flu juega su último partido con todos suplentes y hasta sin su DTFluminense visita a Bahía por el Brasileirao. Los titulares ni viajaron a Salvador y se entrenaron con Nino y Felipe Melo ya recuperados.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

CLARINCOM: Fluminense sigue en un tobogán antes de la final de la Libertadores ante Boca: perdió con Bahía y solo ganó dos de los últimos nueveFue un equipo totalmente alternativo por la fecha 31 del Brasileirao y ni siquiera viajó su DT Fernando Diniz.El sábado es la definición de la Gloria Eterna en el estadio Maracaná.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Atento Boca: Fluminense guardó titulares y cayó ante Bahía en la previa de la finalEl equipo de Fernando Diniz, que ni siquiera viajó por estar suspendido, volvió a caer por el Brasileirao y todos sus cañones apuntan al próximo sábado.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Bahia vs. Fluminense en vivo: cómo verlo, horario y TVBahia y Fluminense se enfrentarán por Brasileirão el martes 31 de octubre. El partido se jugará a las 19:00hs. Seguilo en vivo.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕