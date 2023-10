Gisela Bernal fue embargada por la Justicia y podría perder una propiedad

contaron detalles de la decisión que tomó la Justicia en el conflicto entre la bailarina y su expareja.

Según el ciclo conducido por Karina Mazzocco, el juez dictaminó que se le embargara a Bernal una suma de, al menos, 35 mil dólares, parte que le corresponde de la vivienda que se disputa con Diwan. “Estamos hablando de un remate del 50% del monto informado. En 2022, el abogado le manda una carta documento diciendo que no va a continuar más con ella y ella a su vez dice ‘bueno, perfecto’, pero eso hay que pagarlo. ¿Vos no me pagaste? Yo te genero un embargo”, informó Guille Barrios, panelista del programa.

El periodista también contó cuál fue la reacción de Ariel al conocer la noticia. “El señor Diwan aclara ‘yo no tengo nada que ver’, solo me lo informó Ana Rosenfeld para que estuviese al tanto. Entonces, yo le pregunto de dónde viene el embargo, quién lo está ejecutando; los primeros abogados de Gisela, ahí cambia el panorama”, añadió Barros. headtopics.com

No obstante, ese proyecto de familia no se concretó porque su relación se terminó en medio de un fuerte escándalo que tuvo su origen cuando Diwan descubrió que Ian, el hijo de Bernal, no era suyo, sino de Francisco Delgando, un ex

