Girona vs. Celta en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Girona vs. Celta correspondiente a la fecha 11 de La Liga de España. Podrá ser visto a partir de las 16:00hs. en el estadio Municipal de Montilivi, en Girona el viernes 27 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Girona vs. Celta en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Para el partido entre Girona vs. Celta el árbitro será Isidro Díaz de Mera Escuderos

