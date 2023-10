Gimnasia (CDU) vs. Sp. Las Parejas en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Gimnasia (CDU) vs. Sp. Las Parejas correspondiente a la zona 3 - fecha 36 de Federal A de Argentina. Podrá ser visto a partir de las 17:00hs. en el estadio Gral. Belgrano (Santa Rosa), en Santa Rosa el domingo 29 de octubre.

Las duda de Demichelis en el once de River para visitar a GimnasiaEl Millonario trabajará por última vez de cara al duelo con Gimnasia de este domingo y el entrenador tiene que definir el once, que sería muy similar al que le ganó a Independiente. Leer más ⮕

El equipo de River para visitar a Gimnasia y cómo está De la CruzEl mediocampista uruguayo volvió a trabajar diferenciado, por lo que el entrenador podría optar por el mismo once que goleó a Independiente. Leer más ⮕

River defiende la cima de la Zona A ante un comprometido Gimnasia, con una baja importanteUno de sus volantes aún no logra recuperarse y volverá a quedarse afuera de otro encuentro clave. Leer más ⮕

River vs. Gimnasia este domingo 29: hora y dónde ver online y en vivoEl encuentro entre el Lobo y el Millonario tuvo un cambio de horario: se jugará el domingo, a las 17.30, en el Bosque platense. Leer más ⮕

La decisión de Madelón para recibir a River y la sorpresa que preparan los hinchas GimnasiaEl técnico de Gimnasia tiene listo para el 11 para el domingo. Mientras tanto, el equipo tendrá un gran recibimiento. Leer más ⮕