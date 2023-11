Gerardo Morales: 'Milei es un pelele de Macri'

El gobernador de Jujuy aseguró que el ex presidente "es el máximo responsable de la derrota de la coalición". A su vez, sostuvo que "el radical que vote por Milei está traicionando el legado de Alfonsín"."siguió fortaleciendo la posición de Milei y debilitando la de JxC"

Inclusive con Patricia Bullrich, esa noche del 22 de octubre dijimos"cuando nos reunimos el jueves, evaluamos qué hacer", y la idea general que imperaba era la, no optar por alguna de las dos opciones, y prepararnos para ser lo que el pueblo dijo que seamos, que es oposición. Macri y Bullrich salieron corriendo en una actitud muy indigna, buscando cargos.Es muy grave lo que hizo Macri.

De ser así, ¿cree que le puede llegar a salir bien si gana Milei, algo que él pergeñó de una manera buscando maximizar su beneficio? No quiero que me lo juzgue moralmente, sino desde el punto de vista del poder. Olvídese de si es bueno o malo, ¿cree que pensó esto y lo llevó adelante?con esto logra la centralidad que había perdido headtopics.com

El fundamentalismo tiene distintas caras: se disfrazó en las décadas del '30 y el '40 del siglo pasado de nacionalsocialismo y terminó en lo peor, en el autoritarismo. Y hoy el fascismo está disfrazado de liberalismo.Este personaje, que además de negar el Holocausto, la dictadura, lo que lo hace el candidato más peligroso es que .

Si llegase a perder, al mismo tiempo, ¿es inteligente esa estrategia o está jugando toda la ficha a una sola posición? Si gana Milei y luego hay dos alternativas: no le da más bola y no es un pelele, hipótesis que puede confirmarse o no, y tres, le va mal. Entonces, ¿es inteligente? No es un juicio moral, es un juicio práctico. headtopics.com

