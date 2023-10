Gerardo Morales dijo que Macri es “el responsable” de la derrota de JxC y pidió una “nueva etapa” del país

“es el gran responsable” de la derrota de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones, calificó de “persona indigna” a la excandidata presidencial Patricia Bullrich y remarcó que el país debe ingresar en “una nueva etapa” en la que exista “una oposición que no diga ‘no a todo’, sino que acompañe proyectos” en el Congreso.“Macri es el responsable de la gran derrota de JxC y de romper las posibilidades de tener un gobierno, las destruyó.

Balotaje 2023: “Si Antonia me dice eso, palabra sagrada”, la revelación de Macri sobre el apoyo a Milei El dirigente radical también dijo que Bullrich es “una persona indigna”, sostuvo que “no es dueña de más de 6 millones de votos” y la criticó por no haber sostenido el acuerdo que mantuvieron en el búnker de JxC tras perder las elecciones.

Morales también cuestionó la foto del abrazo con Milei con el que Bullrich selló la alianza rumbo al balotaje: “A los tres días esa foto patética con Milei, es una vergüenza”. El también gobernador jujeño planteó que “viene otra etapa” en el país en la que debe haber “una oposición responsable y un gobierno que la respete”. headtopics.com

“Hablé con Horacio y con Pichetto. Estamos en contacto con los gobernadores. Estamos sorprendidos por este nivel de ruptura que se lleva a JxC por este fracaso”, expresó. Para el dirigente radical, Milei es “un fundamentalista desequilibrado” y pidió que “Dios nos libre” de que el país “caiga en sus manos”.

