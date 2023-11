Ganar el balotaje y las propuestas de Milei

Ganar el balotaje otorga legitimidad de origen al presidente electo. ¿Eso es un cheque en blanco para “vouchers” educativos o para eliminar la ESI? El último spot de campaña de Milei, en el que se desdice de propuestas propias y de algunos de sus referentes. “Voté contra la inflación al 150% anual. Y no creo que Milei pueda privatizar la educación pública ni liberar el uso de armas, porque no tiene los votos en el Congreso”.

Eso podrían decir, en una charla de café o en posteos confesionales en sus redes sociales, cientos de votantes de Javier Milei. Pero en el cuarto oscuro había dos boletas y lo único que se podía hacer era elegir una, ponerla en el sobre y meterla en la urna. No había que explicar por qué. No existe el voto fundamentado. En rigor, tampoco existe el voto en contra: se opta por alguien en forma positiva. No queda constancia de que eso sea un rechazo al otro competidor antes que un apoy





LAVOZcomar » / 🏆 5. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

APUESTA electoral por Javier Milei, Sergio Massa o Patricia Bullrich: hasta cuánto dinero se puede ganarLos usuarios pueden realizar una apuesta por quién va a ser el próximo presidente, si habrá o no balotaje y, en una eventual segunda vuelta, quiénes formarían parte de ella.

Fuente: todonoticias - 🏆 2. / 96 Leer más »

Milei quiere ganar en primera vuelta y se muestra preparado para gobernarEl candidato libertario no solo busca ser el candidato más votado, sino que también pretende superar el 40% de los votos para no tener que competir en noviembre. Se molesta cuando dicen que una posible presidencia suya puede ser un “salto al vacío” y que no está preparado para la gestión.

Fuente: perfilcom - 🏆 7. / 67,34 Leer más »

Luis Majul: “Massa se siente presidente, pero Milei todavía puede ganar”El editorial del periodista en La Cornisa, por LN+

Fuente: LANACION - 🏆 10. / 28,125 Leer más »

Mirtha Legrand, sobre Javier Milei y Fátima Florez: Se tiraban besitos, se agarraban de la manoLa conductora habló sobre la pareja que la acompañó en su regreso a la televisión. Para ella, el romance es “auténtico”.

Fuente: LAVOZcomar - 🏆 5. / 81,9 Leer más »

El radicalismo se toma posición en la interna y se distancia de Macri y MileiGerardo Morales y Martín Lousteau fueron los encargados de comunicar que la UCR no se pronunciará a favor de ningún candidato en el balotaje y criticó duramente al expresidente y a Patricia Bullrich por haber hecho un 'acuerdo entre bastidores' con el líder de La Libertad Avanza. 'Milei es mi límite', expresó el gobernador jujeño.

Fuente: pagina12 - 🏆 4. / 92 Leer más »

Macri se anticipó por Milei pero se quedó aisladoGomel: Macri primereó pero quedó aislado - 26-10

Fuente: perfilcom - 🏆 7. / 67,34 Leer más »