Fuerte rebote de las acciones y el Banco Central sigue comprando dólares

En la jornada hubo una nueva caída del dólar ilegal de 5 pesos, para ubicarse en 915 pesos por unidad. LaLos bonos soberanos también marcaron subas de hasta casi 5 por ciento. A nivel internacional, se destacó la decisión de la Reserva Federal de mantener la tasa de interés en un rango de entre 5,25 y 5,50 por ciento.se movieron en direcciones opuestas.

Durante la jornada, se destacó un importante avance de las acciones de la bolsa porteña, que venían de marcar un desplome en las últimas semanas, debido a un cambio en la composición de cartera de los inversores y el fuerte retroceso de las cotizaciones de los dólares financieros.anotó un avance del 6,4 por ciento, y algunas acciones llegaron a subir hasta 12 por ciento. Los bancos fueron algunos de los más beneficiados.

El funcionario agregó que “el proceso para reducir la inflación de manera sostenible al 2% tiene un largo camino por recorrer", al tiempo que descartó por el momento la posibilidad de que se dé"un recorte de tasas de interés". headtopics.com

Al describir la situación económico financiera de los Estados Unidos, el organismo monetario norteamericano sostuvo que"el sistema bancario estadounidense es sólido y resistente. Es probable que las condiciones financieras y crediticias más estrictas para los hogares y las empresas afecten a la actividad económica, la contratación y la inflación. El alcance de estos efectos sigue siendo incierto.

