Fuerte cruce entre Jorge Lanata y Javier Milei que terminará en la Justicia

Un fuerte cruce entre Jorge Lanata y Javier Milei va camino a terminar en la Justicia . El presidente trató al conductor de 'larretista' y mentiroso en su cuenta de Twitter y el periodista respondió que hablará con sus abogados para llevarlo a la Justicia con una denuncia por calumnias e injurias.

Pero si llegamos a esa conclusión yo le voy a hacer una demanda al presidente por calumnias e injurias. Así por lo menos se acostumbra a no insultar con libertad. Porque me parece que él no puede decir que uno recibe sobres al menos que tenga la prueba. Sea el presidente de las Naciones Unidas o el presidente de la Argentina' sostuvo.Y concluyó: 'Entonces nos encontraremos en Tribunales con el presidente y veremos si él lo puede sostener'.

Jorge Lanata Javier Milei Justicia Denuncia Calumnias Injurias Embajador De Israel Argentina Política Exterior

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



clarincom / 🏆 3. in AR

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Una discusión entre Jorge Lanata y Javier Milei podría terminar en la JusticiaEquipo editorial de iProfesional, sitio de noticias sobre finanzas personales, economía, impuestos, tecnología y buenos negocios. Cómo cuidar tu dinero.

Fuente: iProfesional - 🏆 1. / 97 Leer más »

Jorge Lanata dijo que denunciará por calumnias e injurias a Javier MileiEl periodista cuestionó la presencia del embajador de Israel en Argentina en la reunión de Gabinete y el Presidente reaccionó con furia a través de las redes sociales.

Fuente: perfilcom - 🏆 10. / 67 Leer más »

Jorge Lanata fue dado de alta: los detalles de su saludEl periodista había sido internado en la clínica Favaloro el lunes pasado.

Fuente: LAVOZcomar - 🏆 5. / 82 Leer más »

El periodista Jorge Lanata se encuentra internado por problemas de saludEl periodista Jorge Lanata ha sido internado debido a problemas de salud y deberá permanecer en reposo en su hogar durante dos días. Si su estado de salud mejora, podrá regresar a su programa de radio el viernes. Lanata había experimentado dificultades respiratorias y consultó a su médico, quien decidió su internación. Jésica Bossi, quien suele reemplazar a Lanata en su programa, había asegurado a los oyentes que el periodista se encontraba bien y que pronto sería dado de alta. Lanata ha enfrentado varios problemas de salud en los últimos meses.

Fuente: LANACION - 🏆 12. / 63 Leer más »

Jorge Lanata fue internado nuevamente y preocupa su estado de saludEl periodista no estuvo en su programa de radio, generó preocupación y sus compañeros contaron qué le pasa.

Fuente: minutounocom - 🏆 7. / 71 Leer más »

Internaron a Jorge Lanata: 'Tuvo una dificultad respiratoria'El periodista fue hospitalizado este fin de semana en la Fundación Favaloro, según confirmaron en su programa de radio.

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »