Fuerte caída de las transferencias a provincias por impacto de la recesión, la inflación, y la baja de impuestos

cayeron más de 11% durante octubre por efecto de la recesión económica, la persistente inflación, y el impacto de las últimas medidas de reducción de impuestos.

Este monto incluye las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y la compensación por el Consenso Fiscal que fue suspendido. En cambio, no están contemplados los envíos discrecionales que son facultad del Ejecutivo nacional y cuyo desglose aún no fue informado.

El trabajo precisó que “es la mayor caída en lo que va del año y también la más fuerte desde julio 2020, en plena pandemia”. headtopics.com

Alejandro Pegoraro, director de la consultora, aclaró ante una consulta de este medio que la disminución de los recursos hacia las provincias en octubre no es consecuencia del programa “Compre sin IVA” ni de la eliminación del impuesto a las Ganancias para los asalariados.“La porción de la devolución del IVA que debía ir a las provincias, la está aportando el Tesoro Nacional, con lo cual por esa vía no perdieron fondos”, explicó.

En lo que refiere a una discusión actual, Pegoraro indicó que el congelamiento del impuesto a las combustibles es otro factor que afectó los desembolsos provinciales. Este tributo de ajuste trimestral no se actualiza desde el cuarto período de 2021. Massa anunció hoy que el ajuste volvió a postergarse, en este caso hasta febrero de 2024, para atenuar el alza del precio en los surtidores. headtopics.com

En el cálculo per cápita, la provincia que más fondos recibió es Tierra del Fuego $ 91.183, mientras que la que menos recibió fue la Ciudad de Buenos Aires con $ 10.583 por habitante. Córdoba obtuvo $ 31.186, Mendoza $ 29.225 y Río Negro $ 46.696.Un trabajo similar de IARAF ratifica la tendencia y según su metodología de cálculo la caída de recursos que la Nación le envió a las provincias es de 10,6%.

